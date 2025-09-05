В Курской области окажут поддержку пострадавшим в ДТП со скорой

«Водитель, медсестра, а также два пассажира скорой, которых везли в больницу, получили травмы. У них травмы головы, ушибы, переломы. Девушка-пассажир беременна. Все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу, где наши врачи оказывают медицинскую помощь. Всем желаю скорейшего выздоровления, со своей стороны окажем всю необходимую помощь и поддержку!» — написал он.