В Курской области окажут поддержку пострадавшим в ДТП со скорой

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области окажут помощь и поддержку пострадавшим при ДТП со скорой в областном центре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель, медсестра, а также два пассажира скорой, которых везли в больницу, получили травмы. У них травмы головы, ушибы, переломы. Девушка-пассажир беременна. Все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу, где наши врачи оказывают медицинскую помощь. Всем желаю скорейшего выздоровления, со своей стороны окажем всю необходимую помощь и поддержку!» — написал он.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утром 5 сентября при столкновении автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи УАЗ один человек погиб, еще четверо пострадали. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

