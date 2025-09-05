Жителя Белебея арестовали по обвинению в убийстве сожительницы

По версии следствия, 10 августа этого года около 18:00 в частном доме в Белебее между пьяным фигурантом уголовного дела и его 40-летней сожительницей произошел конфликт. Во время ссоры он задушил женщину. После этого он почти три недели хранил тело погибшей в погребе, затем расчленил его с помощью топора, вывез на автомобиле и спрятал в части тела в лесу около города и в кювете полевой дороги.