Жителя Белебея арестовали по обвинению в убийстве сожительницы

Суд по ходатайству следователя Белебеевского межрайонного следственного отдела арестовал 49-летнего жителя Белебея.

Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По версии следствия, 10 августа этого года около 18:00 в частном доме в Белебее между пьяным фигурантом уголовного дела и его 40-летней сожительницей произошел конфликт. Во время ссоры он задушил женщину. После этого он почти три недели хранил тело погибшей в погребе, затем расчленил его с помощью топора, вывез на автомобиле и спрятал в части тела в лесу около города и в кювете полевой дороги.

Следователи и оперативники МВД во время проверки сообщения о безвестном исчезновении женщины установили причастность подозреваемого. Он признал вину.

Следователи осмотрели места происшествия и проверили показания на месте, назначили судебные экспертизы.