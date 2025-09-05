В Воронеже автомобилистка на Ford Mondeo столкнулась на встречке с Audi

Около 21.30, по предварительным данным дорожной полиции, 18-летняя автомобилистка на «Форд Мондео», следовавшая по Острогожской в сторону улицы Гидроузел, не справилась с управлением, вылетела на обочину, после чего автомобиль по инерции выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Ауди».