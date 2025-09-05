Ричмонд
В Воронеже автомобилистка на Ford Mondeo столкнулась на встречке с Audi

В ДТП на воронежской улице пострадала автомобилистка.

Источник: ГАИ Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло вечером 3 сентября в Воронеже.

Около 21.30, по предварительным данным дорожной полиции, 18-летняя автомобилистка на «Форд Мондео», следовавшая по Острогожской в сторону улицы Гидроузел, не справилась с управлением, вылетела на обочину, после чего автомобиль по инерции выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Ауди».

Автомобилистку с травмами госпитализировали.

За 4 сентября в Воронежской области зарегистрировали 100 ДТП, в них пострадали семь человек и трое погибли.