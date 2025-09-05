Ричмонд
МЧС: металлический отбойник прошил микроавтобус на трассе в Бобруйском районе

Под Бобруйском спасатели МЧС достали пассажира из микроавтобуса, который насквозь прошил отбойник.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйском районе сотрудники МЧС спасли пассажира, заблокированного в микроавтобусе, который насквозь прошил металлический отбойник. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Серьезная авария произошла на трассе вблизи деревни Бабино-1. В четверг, 4 сентября, около 13.00 часов в МЧС позвонили очевидцы, сообщившие о жестком ДТП.

На месте выяснилось, что микроавтобус «Фольксваген Транспортер» на скорости столкнулся с ограждением трассы. Металлический отбойник насквозь прошил микроавтобус, в котором в результате ДТП оказался заблокирован пассажир.

Пострадавшего мужчину деблокировали при помощи специального инструмента. Спасатели передали 48-летнего минчанина врачам скорой помощи для госпитализации.

Причина аварии устанавливается.

