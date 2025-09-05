Ричмонд
Экс-начальник УКСа Анапы получил 10 лет за взятку в 2,6 млн рублей

10 лет строгого режима получил бывший руководитель стройуправления Анапы Константин Горбунов за взяточничество и злоупотребление полномочиями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший начальник управления капитального строительства администрации Анапы Константин Горбунов приговорен к 10 годам лишения свободы строгого режима за получение взятки. Об этом пишет телеграм-канал Kub Mash.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, Анапский городской суд признал 42-летнего бывшего руководителя виновным в совершении двух преступлений по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», а также двух преступлений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение интересов общества и государства».

Судом установлено, что обвиняемый получил от подрядчика взятку в размере более 2,6 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за оперативное подписание документов о приемке строительных работ, проводившихся в двух средних школах Анапского района в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В ходе судебного следствия также было доказано, что бывший чиновник злоупотребил своими полномочиями, подписав подрядчику акты выполненных строительных работ по указанным объектам без их фактической проверки и должного контроля.

Решением суда Константина Горбунова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначены штраф в 80 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 8 лет. Вся сумма взятки конфискована в доход государства.