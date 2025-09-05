Экс-начальник УКСа Анапы получил 10 лет за взятку в 2,6 млн рублей

Решением суда Константина Горбунова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначены штраф в 80 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 8 лет. Вся сумма взятки конфискована в доход государства.