Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дальнем Востоке задержали иностранца с 34 килограммами золота

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из России в Китай 34 килограмма золотых слитков стоимостью 267 миллионов рублей на Дальнем Востоке, спрятав их в грузовом автомобиле, но был задержан, сообщает пресс-служба ФТС России.

Источник: © РИА Новости

«Контрабанду золотых слитков в Китай пресекли таможенники в пункте пропуска Благовещенск; 25 брусков драгоценного металла весом 34 килограмма (стоимостью 267 миллионов рублей — ред.) были обнаружены во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в город Хэйхэ», — говорится в сообщении.

В ФТС пояснили, что золото попытались скрыть от таможенного контроля в тайнике — люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом. За рулем машины находился иностранец. Он сознался в причастности к преступлению.

Экспертиза показала, что чистый вес золота в слитках составляет 30,6 килограмма, а оставшаяся часть — примесь серебра.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.