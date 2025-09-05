На Дальнем Востоке задержали иностранца с 34 килограммами золота

«Контрабанду золотых слитков в Китай пресекли таможенники в пункте пропуска Благовещенск; 25 брусков драгоценного металла весом 34 килограмма (стоимостью 267 миллионов рублей — ред.) были обнаружены во время таможенного контроля фуры, направлявшейся в город Хэйхэ», — говорится в сообщении.
В ФТС пояснили, что золото попытались скрыть от таможенного контроля в тайнике — люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом. За рулем машины находился иностранец. Он сознался в причастности к преступлению.
Экспертиза показала, что чистый вес золота в слитках составляет 30,6 килограмма, а оставшаяся часть — примесь серебра.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.