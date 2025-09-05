Жителя Челябинска осудили на три года колонии за незаконную реализацию оружия

В пресс-службе УФСБ рассказали, что управление уделяет пристальное внимание ликвидации каналов незаконного оборота оружия, пресечению преступной деятельности межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. С начала 2025 года по материалам УФСБ за совершение подобных преступлений были осуждены 14 граждан. Из незаконного оборота изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 8 кг взрывчатых веществ, более 1,5 тыс. боеприпасов различного калибра, ликвидировали 2 подпольные мастерские.