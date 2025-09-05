Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала переводившего криптовалюту украинским военным россиянина

Силовики по подозрению в госизмене задержали в Воронеже россиянина, переводившего украинским вооруженным силам средства в криптовалюте, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Источник: РБК

В сообщении говорится, что «Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в г. Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации».

Задержанный связался с представителями спецслужб Украины через Telegram, а потом стал переводить деньги «в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины».

Силовики завели дело по статье 275 Уголовного кодекса России — государственная измена. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Мужчину арестовали.

В марте сотрудники ФСБ задержали россиянина 2002 года рождения по подозрению в общении со спецслужбами Украины и переводе денег в криптовалюте на счета запрещенной в России террористической организации. В какую именно организацию мужчина переводил деньги, не уточнили. Дело завели по той же 275 статье.