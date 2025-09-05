ФСБ задержала переводившего криптовалюту украинским военным россиянина

В сообщении говорится, что «Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в г. Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации».
Задержанный связался с представителями спецслужб Украины через Telegram, а потом стал переводить деньги «в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины».
Силовики завели дело по статье 275 Уголовного кодекса России — государственная измена. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Мужчину арестовали.
В марте сотрудники ФСБ задержали россиянина 2002 года рождения по подозрению в общении со спецслужбами Украины и переводе денег в криптовалюте на счета запрещенной в России террористической организации. В какую именно организацию мужчина переводил деньги, не уточнили. Дело завели по той же 275 статье.