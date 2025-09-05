ФСБ задержала переводившего криптовалюту украинским военным россиянина

В марте сотрудники ФСБ задержали россиянина 2002 года рождения по подозрению в общении со спецслужбами Украины и переводе денег в криптовалюте на счета запрещенной в России террористической организации. В какую именно организацию мужчина переводил деньги, не уточнили. Дело завели по той же 275 статье.