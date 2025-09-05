Новосибирец борется за жизнь в больнице Турции

Семейная пара из Новосибирска проводила отпуск в Турции, но планы на отдых были нарушены трагическим происшествием. В день возвращения домой, 28 июля, у мужчины диагностировали разрыв аневризмы. Он уже месяц находится в коме в больнице Турции.