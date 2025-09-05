Ричмонд
Новосибирец борется за жизнь в больнице Турции

В день возвращения домой, 28 июля, у новосибирца диагностировали разрыв аневризмы.

В день возвращения домой, 28 июля, у новосибирца диагностировали разрыв аневризмы. Он уже месяц находится в коме в больнице Турции.

Семейная пара из Новосибирска проводила отпуск в Турции, но планы на отдых были нарушены трагическим происшествием. В день возвращения домой, 28 июля, у мужчины диагностировали разрыв аневризмы. Он уже месяц находится в коме в больнице Турции.

Жена пострадавшего, поделилась с «Аргументами и фактами» своей непростой ситуацией. Туристическая страховка покрыла расходы на дорогостоящее хирургическую операцию, благодаря чему удалось спасти жизнь новосибирца. Медики ввели новосибирца в состояние искусственной комы и сейчас проводят курс противоотёчной терапии. Сроки выхода из комы пока не определены.

Новосибирские врачи дают обнадеживающий прогноз о состояния пациента. По их мнению, восстановление сознания возможно после того, как пройдёт отёк тканей.

После публикации новостей в СМИ страховая компания туристов возместила 100 тыс. долларов США на лечение новосибирца и взяла на себя обязательства по оплате пребывания в больнице с 25 августа.