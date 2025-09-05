Убившего и расчленившего свою сожительницу жителя Башкирии заключили под стражу

В Белебее заключили под стражу 49-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве сожительницы.
По данным СУ СКР по Башкирии, 8 августа 2025 года около 18:00 в частном доме города между обвиняемым и его 40-летней женщиной произошел пьяный бытовой конфликт. Во время ссоры мужчина задушил женщину.
Для сокрытия следов преступления обвиняемый более двух недель хранил тело погибшей в погребе, после чего расчленил его с помощью топора. Части тела он вывез на автомобиле и спрятал в лесном массиве близ города, а также в кювете полевой дороги.
Следствию совместно с оперативными сотрудниками МВД удалось установить причастность подозреваемого во время проверки сообщения о безвестном исчезновении женщины. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.
