В башкирской школе вспыхнула вирусная инфекция

В министерство просвещения Башкирии поступила информация о групповой заболеваемости вирусной инфекцией в школе № 3 села Красноусольский Гафурийского района. Случаи заболевания в основном были выявлены
По данным центральной районной больницы села Красноусольский, в настоящее время состояние всех заболевших детей оценивается как удовлетворительное.
В ведомстве сообщили, что в учебном заведении проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Министерство также рекомендовало усилить контроль за организацией питания и соблюдением санитарных норм в образовательном учреждении.