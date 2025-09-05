Ричмонд
В башкирской школе вспыхнула вирусная инфекция

В школе Башкирии зафиксирована вспышка вирусной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В министерство просвещения Башкирии поступила информация о групповой заболеваемости вирусной инфекцией в школе № 3 села Красноусольский Гафурийского района. Случаи заболевания в основном были выявлены 3—4 сентября.

По данным центральной районной больницы села Красноусольский, в настоящее время состояние всех заболевших детей оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве сообщили, что в учебном заведении проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Министерство также рекомендовало усилить контроль за организацией питания и соблюдением санитарных норм в образовательном учреждении.