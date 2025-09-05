В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете

«Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Кемерово. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом “з” части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Космической, подозреваемый нанес удар мачете 17-летнему подростку. В результате потерпевшему была причинена рубленая рана предплечья, повлекшая тяжкий вред здоровью.
«Подозреваемый дал показания, согласно которым конфликт возник из-за принадлежавшего несовершеннолетнему мопеда, припаркованного во дворе. Подозреваемый, выражая свое недовольство, начал пинать транспортное средство, что привело к словесной перепалке. В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку», — рассказали в следственном управлении.
В СУСК уточнили, что при попытке защититься от нападения юноша получил рубленную рану и потерял сознание.
После инцидента подозреваемый, выбросив мачете, пытался скрыться с места преступления. Однако в кратчайшие сроки он был задержан полицейскими.