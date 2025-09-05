Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете

НОВОСИБИРСК, 5 сен — РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью подростка, на которого во дворе напал пьяный мужчина с мачете, сообщает СУСК по Кузбассу.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Кемерово. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом “з” части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Космической, подозреваемый нанес удар мачете 17-летнему подростку. В результате потерпевшему была причинена рубленая рана предплечья, повлекшая тяжкий вред здоровью.

«Подозреваемый дал показания, согласно которым конфликт возник из-за принадлежавшего несовершеннолетнему мопеда, припаркованного во дворе. Подозреваемый, выражая свое недовольство, начал пинать транспортное средство, что привело к словесной перепалке. В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку», — рассказали в следственном управлении.

В СУСК уточнили, что при попытке защититься от нападения юноша получил рубленную рану и потерял сознание.

После инцидента подозреваемый, выбросив мачете, пытался скрыться с места преступления. Однако в кратчайшие сроки он был задержан полицейскими.