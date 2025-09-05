В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете

По предварительным данным, вечером 5 августа 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Космической, подозреваемый нанес удар мачете 17-летнему подростку. В результате потерпевшему была причинена рубленая рана предплечья, повлекшая тяжкий вред здоровью.