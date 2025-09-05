Калининградский пенсионер лишился 3 миллионов рублей из-за звонка лжебанкира

Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.
Как установили сотрудники уголовного розыска ОМВД по Московскому району, преступление началось с телефонного звонка. Мужчине позвонил человек, представившийся оператором сотовой связи. Он убедил пенсионера продиктовать код из смс-сообщения, якобы необходимый для продления действия текущего тарифного плана.
Вскоре последовал второй звонок — на этот раз от лжесотрудника Центрального банка. Злоумышленник сообщил, что к банковским счетам пенсионера получили доступ посторонние лица, и предложил в качестве меры безопасности временно «заморозить» счета.
Затем потерпевшему позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом «разморозки» счетов они убедили пенсионера перевести все свои сбережения на «безопасный счет». Доверчивый мужчина выполнил все указания злоумышленников.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.