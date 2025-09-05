Ричмонд
Братьев-вахтовиков из Башкирии сняли с поезда за дебош

Теперь, помимо штрафов, братьям предстоит вновь приобрести билеты, чтобы уехать домой.

Источник: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел 4 сентября в поезде «Нижневартовск — Астрахань». Мужчины возвращались домой с вахты, в пути распивали крепкий алкоголь. В какой-то момент между родственниками возник конфликт, и они начали громко выяснять отношения, выражаясь нецензурной бранью. Кроме того, младший из нарушителей курил сигареты в тамбуре вагона.

Во время остановки в Тюмени в поезд вызвали полицейских, дебоширов, 1974 и 1977 года рождения, доставили в дежурную часть линейного отдела и направили на освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчины отказались от прохождения исследования.

Выяснилось, буйные пассажиры ранее уже имели проблемы с законом. Старший из них был судим за хулиганство, а также привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Второго мужчину судили за кражу, а в прошлом году он привлекался к ответственности за потребление алкогольной продукции в общественных местах.

В отношении каждого нарушителя полицейские составили административные протоколы. До рассмотрения их поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Ранее сообщалось, что вахтовик из Башкирии устроил дебош в аэропорту и не смог улететь домой.