Братьев-вахтовиков из Башкирии сняли с поезда за дебош

Выяснилось, буйные пассажиры ранее уже имели проблемы с законом. Старший из них был судим за хулиганство, а также привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Второго мужчину судили за кражу, а в прошлом году он привлекался к ответственности за потребление алкогольной продукции в общественных местах.