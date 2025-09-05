В Башкирии хотят ужесточить правила содержания собак

В Курултае было предложено законодательно закрепить статус собак отдельных пород как источника повышенной опасности, что упростит рассмотрение дел о нападениях на людей. Также рассматривается возможность актуализации перечня потенциально опасных пород: сейчас в нем значатся 12 пород, которые редко встречаются в Башкирии, но отсутствуют действительно распространенные.