В Башкирии хотят ужесточить правила содержания собак

В Государственном Собрании Башкирии состоялось заседание экспертного совета, посвященное регулированию содержания потенциально опасных пород собак. В обсуждении участвовали депутаты, представители правительства, администрации главы республики, ветеринарной службы, общественных организаций, юристы и зоозащитники.
Спикер парламента Константин Толкачев обратил внимание на многочисленные обращения людей, обеспокоенных вопросами безопасности в общественных местах. Он подчеркнул, что ключевая задача — найти баланс между правами владельцев животных и защитой людей от возможной угрозы.
В Курултае было предложено законодательно закрепить статус собак отдельных пород как источника повышенной опасности, что упростит рассмотрение дел о нападениях на людей. Также рассматривается возможность актуализации перечня потенциально опасных пород: сейчас в нем значатся 12 пород, которые редко встречаются в Башкирии, но отсутствуют действительно распространенные.
Толкачев выступил с инициативой ввести обязательную идентификацию всех собак через чипирование, отметив, что каждое животное должно иметь документы для обеспечения прозрачности и ответственности владельцев.
На заседании также обсуждались дополнительные требования к будущим владельцам бойцовских пород и необходимость усиления контроля за соблюдением правил выгула животных в общественных местах.
