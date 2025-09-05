В аэропорту Алматы иностранец заявил об «атомной бомбе» в багаже

Один из инцидентов произошел 2 сентября на стойке регистрации международных вылетов в аэропорту Алматы. 18-летний гражданин соседней страны в шутливой форме заявил, что у него в багаже «атомная бомба», чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. За мелкое хулиганство он был привлечен к административной ответственности.