Задержан предполагаемый убийца новосибирской семьи в 2014-ом году

В ходе расследования, которое продолжалось несколько лет, была создана оперативная группа, и мужчина был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года он был задержан в Москве и этапирован в Новосибирск. Второй участник преступления был задержан ранее и его дело уже передано в суд.