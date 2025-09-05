Опубликовано видео жёсткого ДТП на М-12 в Нижегородской области

На записи видно, как легковой автомобиль на скорости 90 км/ч врезается в барьерное ограждение. По информации Автодора, ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты, в результате чего оба вылетели через лобовое стекло. С тяжелыми травмами пострадавших доставили в больницу.