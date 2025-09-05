Опубликовано видео жёсткого ДТП на М-12 в Нижегородской области

В Нижегородской области произошло ДТП, которое, предположительно, случилось из-за того, что водитель уснул за рулем. Видео аварии было опубликовано в Telegram-канале компании Автодор.
На записи видно, как легковой автомобиль на скорости 90 км/ч врезается в барьерное ограждение. По информации Автодора, ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты, в результате чего оба вылетели через лобовое стекло. С тяжелыми травмами пострадавших доставили в больницу.
Автодор напоминает, что сонливость за рулем нельзя перебить кофе или энергетиком. Единственный надежный способ — это остановиться и отдохнуть. На трассах компании для этого предусмотрены специальные площадки.
Ранее сообщалось, что нижегородцам напомнили о рисках на дороге во время гона у лосей.