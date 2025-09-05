Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре вынесен приговор участникам банды разбойников и вымогателей

Подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.

В Самаре прошёл суд над участниками организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в разбое, в вымогательстве, в грабеже, в насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Банду организовал в феврале 2021 года жительСамары, в которую вовлёк 11 ранее знакомых ему местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних. Участники бандгруппы были обеспечены транспортом и оружием.

С февраля по июнь 2021 года участники банды совершили четыре разбойных нападения и восемь вымогательств, завладев деньгами и имуществом своих жертв на общую сумму, превышающую 800 000 рублей.

Кроме того, в июне 2021 года один из участников банды в микрорайоне Крутые Ключи, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.

Организатора преступной группы суд приговорил к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима, другие участники банды получили от 3,5 лет колонии общего режима до девяти лет четырёх месяцев колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в следственном управлении Самарской области.