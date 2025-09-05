В Самаре вынесен приговор участникам банды разбойников и вымогателей

В Самаре прошёл суд над участниками организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в разбое, в вымогательстве, в грабеже, в насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Банду организовал в феврале 2021 года жительСамары, в которую вовлёк 11 ранее знакомых ему местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних. Участники бандгруппы были обеспечены транспортом и оружием.
С февраля по июнь 2021 года участники банды совершили четыре разбойных нападения и восемь вымогательств, завладев деньгами и имуществом своих жертв на общую сумму, превышающую 800 000 рублей.
Кроме того, в июне 2021 года один из участников банды в микрорайоне Крутые Ключи, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
Организатора преступной группы суд приговорил к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима, другие участники банды получили от 3,5 лет колонии общего режима до девяти лет четырёх месяцев колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в следственном управлении Самарской области.