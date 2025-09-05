Главу отдела ЖКХ осудили в ЗКО

В ходе следствия установили, что экс-руководитель, злоупотребив должностными полномочиями, допустил незаконные действия, повлекшие причинение государству ущерба на сумму более 56 миллионов тенге. Районный суд признал бывшего начальника отдела ЖКХ виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.