Главу отдела ЖКХ осудили в ЗКО

В ЗКО вынесли приговор начальнику отдела ЖКХ Сырымского района за злоупотребление полномочиями, стоившее бюджету более чем в 56 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, по результатам проверки, проведенной прокуратурой Сырымского района, выявили нарушения при строительстве дороги. Их допустил бывший начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В ходе следствия установили, что экс-руководитель, злоупотребив должностными полномочиями, допустил незаконные действия, повлекшие причинение государству ущерба на сумму более 56 миллионов тенге. Районный суд признал бывшего начальника отдела ЖКХ виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда уже вступил в законную силу.