Главу отдела ЖКХ осудили в ЗКО

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, по результатам проверки, проведенной прокуратурой Сырымского района, выявили нарушения при строительстве дороги. Их допустил бывший начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В ходе следствия установили, что экс-руководитель, злоупотребив должностными полномочиями, допустил незаконные действия, повлекшие причинение государству ущерба на сумму более 56 миллионов тенге. Районный суд признал бывшего начальника отдела ЖКХ виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.
Приговор суда уже вступил в законную силу.