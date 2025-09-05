Ричмонд
Рецидивист с отверткой пытался ограбить девушку в Нижнем Новгороде

Он несколько раз ударил ее отверткой.

Источник: Время

Неоднократно судимый житель Автозавода, угрожая отверткой, пытался похитить рюкзак у 28-летней нижегородки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось на улице Партизанская. Злоумышленник, подойдя сзади, схватил за шею жительницу Московского района и нанес несколько ударов отверткой.

Девушка упала на землю, после чего злоумышленник попытался сорвать с её плеча рюкзак, однако не смог — крики потерпевшей привлекли окружающих, и налетчик скрылся.

Прибывшие на место происшествия медработники оказали пострадавшей помощь.

По горячим следам сотрудники ППС по полученным приметам задержали преступника. Им оказался 26-летний неработающий ранее судимый за разбой и кражи житель Автозаводского района. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу.