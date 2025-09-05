В Крыму утонули 20 человек

«И в этом году, к сожалению, в купальный сезон утонул один ребенок. Всего с начала купального сезона на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов, наезды на купающихся. По данным фактам СК проводит проверки, виновные будут привлечены, вплоть до уголовной ответственности», — рассказал Рубцов.
По его словам, в прошлом году к сентябрю произошло 33 происшествия на воде, в которых утонули 25 человек.
Рубцов подчеркнул, что в 60-ти процентах случаев на воде гибнут люди в состоянии опьянения. На втором месте — купание в запрещенных местах, на необорудованных диких пляжах. Среди погибших почти половина — это люди старше 45 лет.
«Отмечу, что на территории республики 75% погибших являются местными жителями. И только 25% — это приезжие из других регионов. Это связано с тем, что туристы выбирают для отдыха санкционированные места, оборудованные пляжи, а местные жители стараются на пляжи не выходить, выбирают побережье, где меньше народу, но и, увы, нет спасателей», — объяснил Рубцов.
На счету специалистов в этом году 22 спасенных жизни. С этими людьми сотрудники МЧС проводят профилактические беседы. В случае, если речь о детях, оставленных без присмотра на акваториях водных объектов, то профилактические беседы проводятся и с их родителями. Сотрудники отделов по делам несовершеннолетних привлекают их к административной ответственности.
Кроме того, Рубцов напомнил, что Симферопольское водохранилище является искусственным водоемом, который создан для снабжения водой крымской столицы и для технических нужд. Купание в нем категорически запрещено, и спасательных постов там нет.
В середине июля главный госинспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко сообщал, что в Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек. Среди погибших детей — 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище.