В Крыму утонули 20 человек

«Отмечу, что на территории республики 75% погибших являются местными жителями. И только 25% — это приезжие из других регионов. Это связано с тем, что туристы выбирают для отдыха санкционированные места, оборудованные пляжи, а местные жители стараются на пляжи не выходить, выбирают побережье, где меньше народу, но и, увы, нет спасателей», — объяснил Рубцов.