Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области экс-глава муниципалитета обвиняется в мошенничестве и подлоге

Прокуратура Кинель-Черкасского района Самарской области направила в суд обвинительное заключение по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Фигурантами стали бывший руководитель МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» и директор коммерческой организации.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщают контрольный орган и региональное СУ СКР.

Следствие установило, что в декабре 2022 года бывший руководитель муниципального учреждения дал указание подготовить фиктивные контракты для ремонта кровли школы в селе Березняки. Работы были выполнены ранее по другому контракту.

На счет подрядчика поступили средства в сумме более 1,5 млн руб., которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. В июне 2024 года директор организации продал четырехкомнатную квартиру в Отрадном, которая была в залоге у кредитной организации. Вырученные 4 млн руб. также были использованы по усмотрению обвиняемых.