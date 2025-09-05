В Запорожье ФСБ задержала украинца, который готовил подрывы военкомата и железной дороги

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении участника террористического сообщества, который намеревался подорвать железнодорожные пути и военный комиссариат в городе Токмак. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
40-летнему гражданину Украины предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, связанных с особо тяжкими преступлениями. Ему инкриминируют участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для совершения диверсий. Кроме того, его обвиняют в незаконных хранении и изготовлении взрывчатых веществ, а также в подготовке и покушении на террористический акт.
По данным следствия, мужчина вступил в экстремистское сообщество, действовавшее в интересах Украины, с целью противодействия специальной военной операции ВС РФ. Он выразил готовность участвовать в подготовке и совершении подрывных действий на территории Токмакского района.
С 2022 по 2025 год обвиняемый получал через мессенджер от кураторов инструкции по изготовлению и обращению с самодельными взрывными устройствами. Далее фигурант приобрел необходимые компоненты для последующего изготовления СВУ в кустарных условиях, среди которых были различные химические реагенты, датчик движения, таймер и электродетонаторы. По указанию сообщников, обвиняемый изучал места для подрыва железнодорожных путей и военкомата в Токмаке, а также определял время их наибольшей посещаемости. Кураторы инструктировали его, как планировать пути отхода и избегать камер наблюдения. 26 января 2025 года мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Запорожской области.