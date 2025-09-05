В Запорожье ФСБ задержала украинца, который готовил подрывы военкомата и железной дороги

С 2022 по 2025 год обвиняемый получал через мессенджер от кураторов инструкции по изготовлению и обращению с самодельными взрывными устройствами. Далее фигурант приобрел необходимые компоненты для последующего изготовления СВУ в кустарных условиях, среди которых были различные химические реагенты, датчик движения, таймер и электродетонаторы. По указанию сообщников, обвиняемый изучал места для подрыва железнодорожных путей и военкомата в Токмаке, а также определял время их наибольшей посещаемости. Кураторы инструктировали его, как планировать пути отхода и избегать камер наблюдения. 26 января 2025 года мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Запорожской области.