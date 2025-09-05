Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка переехала сбитую фурой женщину в Воронежской области

Пешеход скончалась до приезда скорой.

Источник: Полиция Воронежской области

Сбитую на 18-м км трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» женщину переехала легковушка. ДТП произошло в Новоусманском районе вечером четверга, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

50-летний житель Самары за рулём грузовика «DAF» во время движения наехал на женщину — на вид ей было 35−40 лет. Пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте, на неосвещённом участке дороги. От удара женщину отбросило на встречную полосу, под колёса «Renault», которым управлял 21-летний водитель.

Пешеход скончалась до приезда скорой.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.