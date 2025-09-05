Легковушка переехала сбитую фурой женщину в Воронежской области

50-летний житель Самары за рулём грузовика «DAF» во время движения наехал на женщину — на вид ей было 35−40 лет. Пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте, на неосвещённом участке дороги. От удара женщину отбросило на встречную полосу, под колёса «Renault», которым управлял 21-летний водитель.