Легковушка переехала сбитую фурой женщину в Воронежской области

Сбитую на 18-м км трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» женщину переехала легковушка. ДТП произошло в Новоусманском районе вечером четверга, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
50-летний житель Самары за рулём грузовика «DAF» во время движения наехал на женщину — на вид ей было 35−40 лет. Пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте, на неосвещённом участке дороги. От удара женщину отбросило на встречную полосу, под колёса «Renault», которым управлял 21-летний водитель.
Пешеход скончалась до приезда скорой.
По факту происшествия полицейские проводят проверку.