В Челябинске полицейские пресекли деятельность наркопритона

В Челябинске полицейские пресекли деятельность наркопритона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Сообщается, что 44-летний мужчина организовал в своей квартире, расположенной в доме на улице Сталеваров, место для совместного приема синтетических наркотиков.

Ранее горожанин уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

Стражи порядка в отношении владельца недвижимости и и его гостей составили четыре протокола по статье 6.9 КоАП РФ — за употребление наркотических средств без назначения врача.

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 (организация либо содержание притонов).