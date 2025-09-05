В Челябинске полицейские пресекли деятельность наркопритона

Сообщается, что 44-летний мужчина организовал в своей квартире, расположенной в доме на улице Сталеваров, место для совместного приема синтетических наркотиков.
Ранее горожанин уже привлекался к уголовной и административной ответственности.
Стражи порядка в отношении владельца недвижимости и и его гостей составили четыре протокола по статье 6.9 КоАП РФ — за употребление наркотических средств без назначения врача.
Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 (организация либо содержание притонов).