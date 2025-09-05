Директора концертного зала «Башкортостан» выпустили из СИЗО

Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин был задержан в конце мая по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Следствие инкриминировало ему заключение договоров с аффилированным предпринимателем на подготовку площадки для песенного конкурса «Время героев». По версии правоохранителей, действия Яруллина причинили ущерб республиканскому бюджету на сумму 9,8 млн руб.