В Башкирии девочка, которую не брали в садик из-за внешности, пошла в 1 класс

Софья из Башкирии, которую не брали в детсад из-за внешности стала первоклассницей.

Источник: Комсомольская правда

Девочка из Башкирии, которую не брали в детсад из-за внешности, стала первоклассницей. Напомним, шесть лет назад историяСофьи взволновала всю страну. После вмешательства властей и помощи благотворителей жизнь девочки кардинально изменилась: семья получила новое жилье, девочке провели необходимую операцию в Уфе, и теперь она впервые переступила порог школы.

Волонтеры организации «Радуга» опубликовали трогательное фото Софьи у школьной доски. Они пожелали девочке добрых учителей, верных друзей и удивительных открытий на новом школьном пути.

