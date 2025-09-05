В Башкирии девочка, которую не брали в садик из-за внешности, пошла в 1 класс

Девочка из Башкирии, которую не брали в детсад из-за внешности, стала первоклассницей. Напомним, шесть лет назад историяСофьи взволновала всю страну. После вмешательства властей и помощи благотворителей жизнь девочки кардинально изменилась: семья получила новое жилье, девочке провели необходимую операцию в Уфе, и теперь она впервые переступила порог школы.