Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

По данным правоохранителей, в 2021 году к двум должностным лицам в сфере контроля исполнения и соблюдения лесного законодательства в Белогорском районе обратился местный житель с просьбой не привлекать его к ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников. За каждый выезд им предлагалось по пять тысяч рублей.