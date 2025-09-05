Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Двое бывших руководящих сотрудников белогорского лесхоза пойдут под суд по обвинению в получении взяток на миллион рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным правоохранителей, в 2021 году к двум должностным лицам в сфере контроля исполнения и соблюдения лесного законодательства в Белогорском районе обратился местный житель с просьбой не привлекать его к ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников. За каждый выезд им предлагалось по пять тысяч рублей.

«По декабрь 2023 года фигуранты получили на банковский счет взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей», — констатировали в СК.

Преступную деятельность сотрудники МВД пресекли во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Сейчас расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в групповом получении взяток за незаконное бездействие в особо крупном размере.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд.