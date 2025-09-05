Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллион

По данным правоохранителей, в 2021 году к двум должностным лицам в сфере контроля исполнения и соблюдения лесного законодательства в Белогорском районе обратился местный житель с просьбой не привлекать его к ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников. За каждый выезд им предлагалось по пять тысяч рублей.
«По декабрь 2023 года фигуранты получили на банковский счет взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей», — констатировали в СК.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд.