«Четыре года получала пенсию за покойного мужа». В Минске осудили пенсионерку за крупное мошенничество

Почти детективную историю с подложным мужем, подложным письмом и прибытком от пенсии скончавшегося супруга агентству «Минск-Новости» рассказала старший следователь Октябрьского районного отдела Следственного комитета Минска Екатерина Дудко.
По ее словам, она расследовала уголовное дело за мошенничество в крупном размере и за дачу заведомо ложных показаний в отношении пенсионерки. В 2024 году женщина сообщила в милицию об исчезновении супруга, и по данному факту возбудили уголовное дело. До этого она попросила свою знакомую написать письмо от имени вымышленной женщины, с которой ее муж якобы несколько лет проживал в России, где и умер. Знакомая даже в Москву съездила, откуда и отправила письмо.
В ходе расследования же выяснилось, что супруг пенсионерки скончался еще в 2019 году в Германии, но проживал в этой стране под другими анкетными данными. Супруга о смерти знала, но попросила друга семьи представиться ее мужем и оформить от его имени генеральную доверенность, продлить срок действия банковской карты уже покойного супруга, а потом развестись с ней. После этого женщина продала автомобиль, дачу, и четыре года, с 2019 по 2022, получала пенсию за покойного мужа.
«История закончилась обвинительным приговором», — уточнила Екатерина Дудко.
