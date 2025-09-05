«Четыре года получала пенсию за покойного мужа». В Минске осудили пенсионерку за крупное мошенничество

По ее словам, она расследовала уголовное дело за мошенничество в крупном размере и за дачу заведомо ложных показаний в отношении пенсионерки. В 2024 году женщина сообщила в милицию об исчезновении супруга, и по данному факту возбудили уголовное дело. До этого она попросила свою знакомую написать письмо от имени вымышленной женщины, с которой ее муж якобы несколько лет проживал в России, где и умер. Знакомая даже в Москву съездила, откуда и отправила письмо.