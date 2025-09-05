Ричмонд
Силовики задержали омича за призывы к экстремизму

Он призывал мусульман убивать «неверных».

Источник: Комсомольская правда

В УФСБ России по Омской области сообщили о задержании омича, призывающего к экстремизму.

«Используя свой аккаунт в запрещенной в России соцсети, он размещал на своей странице видеозаписи, призывающие мусульман к убийству по национальному признаку», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По материалам УФСБ военным следственным отделом СК России по Омскому гарнизону было открыто уголовное дело. Совместными усилиями УФСБ и полиции подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Расследование продолжается.