Силовики задержали омича за призывы к экстремизму

В УФСБ России по Омской области сообщили о задержании омича, призывающего к экстремизму.
«Используя свой аккаунт в запрещенной в России соцсети, он размещал на своей странице видеозаписи, призывающие мусульман к убийству по национальному признаку», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
По материалам УФСБ военным следственным отделом СК России по Омскому гарнизону было открыто уголовное дело. Совместными усилиями УФСБ и полиции подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Расследование продолжается.