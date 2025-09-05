Главный врач татарстанской больницы обвиняется в мошенничестве на 4,3 млн рублей

По данным следствия, на протяжении восьми лет он возглавлял схему по хищению бюджетных средств медучреждения. В период с 2017 по 2025 год мужчина, действуя в сговоре с другими лицами, искусственно завышал объемы работы сотрудников и переводил их на фиктивные вышестоящие должности. На основании этих подложных документов из бюджета больницы незаконно списывались денежные средства на общую сумму свыше 4,3 миллиона рублей.