Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Новосибирской области столкнулись три автомобиля

Пострадали водитель и пассажиры внедорожника.

Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Серьезное ДТП произошло на 125-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Авария случилась 5 августа в 14:25. По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями — «КАМАЗ» и Sitrak.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры внедорожника. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, уточняются все обстоятельства произошедшего.