На трассе в Новосибирской области столкнулись три автомобиля

Серьезное ДТП произошло на 125-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Авария случилась 5 августа в 14:25. По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями — «КАМАЗ» и Sitrak.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры внедорожника. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, уточняются все обстоятельства произошедшего.