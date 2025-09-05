В Калининградской области обнаружили сеть притонов для занятия проституцией

Сеть притонов для занятия проституцией обнаружили силовики в Калининградской области. Организаторами криминального бизнеса выступил 43-летний мужчина совместно со своей 46-летней знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.
В криминальной организации преступные роли были четко распределены. Только за содержание притонов для секс-услуг отвечали не менее 11 человек.
Позади более 30 обысков, изъята техника, телефоны, записи, деньги, прочая информация.
Заведен уголовные дела в отношении 13 человек. Пять из них уже в СИЗО, двое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, шестеро получили запрет определенных действий.