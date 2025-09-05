5-летняя девочка выпала из окна в Акмолинской области

Из всех 15 зарегистрированных случаев падений три ребенка погибли от полученных травм, остальные — чудом выжили, но получили серьезные повреждения. Правоохранительные органы напоминают, что предотвратить трагедию можно, если своевременно установить блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра и не полагаться на москитные сетки как на средство безопасности.