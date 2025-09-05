Ричмонд
5-летняя девочка выпала из окна в Акмолинской области

В Акмолинской области полиция бьет тревогу — с начала года из окон выпали 15 детей. На днях с высоты упала 5-летняя девочка. Она получила тяжелые травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Акмолинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские Акмолинской области всерьез обеспокоены участившимися случаями падения детей из окон. С начала 2025 года на территории области уже зарегистрировали 15 подобных происшествий, три из которых закончились гибелью детей.

«Большинство трагедий происходит по вине родительской халатности — взрослые на короткое время оставляют ребенка без присмотра, а окна остаются открытыми или недостаточно защищенными», — отметили в ДП Акмолинской области.

Очередной случай произошел буквально вчера: в центральную больницу Астаны поступила 5-летняя девочка с тяжелыми травмами. Как выяснилось, она выпала из окна дома в Аршалынском районе, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

«Такие трагедии происходят мгновенно — стоит взрослым отлучиться в другую комнату. Поэтому полицейские призывают родителей и опекунов обеспечить безопасность окон, особенно если в доме есть малолетние дети», — напомнили в ведомстве.

Из всех 15 зарегистрированных случаев падений три ребенка погибли от полученных травм, остальные — чудом выжили, но получили серьезные повреждения. Правоохранительные органы напоминают, что предотвратить трагедию можно, если своевременно установить блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра и не полагаться на москитные сетки как на средство безопасности.