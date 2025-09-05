Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками

Российская актриса Аглая Тарасова, известная по ролям в сериале «Беспринципные» и фильмах «Лед» и «Холоп 2», была задержана в московском аэропорту Домодедово. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у 31-летней дочери народной артистки России Ксении Раппопорт обнаружили масло гашиша в вейпе.
SHOT уточняет, что инцидент произошел вскоре после возвращения актрисы из Израиля.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков» Уголовного кодекса РФ. По информации канала, Тарасовой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.