Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков» Уголовного кодекса РФ. По информации канала, Тарасовой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.