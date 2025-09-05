В Омске задержали экстремиста со штабом в гостинице

В пятницу, 5 сентября 2025 года, в пресс-службе УФСБ по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении гражданина, причастного к размещению в Сети роликов с заявлениями соответствующего характера.
«По имеющимся материалам фигурант уголовного дела, используя личный аккаунт в запрещенной в России социальной сети, размещал на своей странице видеозаписи, призывающие мусульман к убийству лиц по национальному признаку», — пояснили представители спецслужб.
О каком количестве роликов идет речь и какова их совокупная аудитория, не сообщается. Что примечательно, в качестве импровизированного штаба для вещаний он выбрал гостиницу.
Озвучено, что в дальнейшем мужчину задержали на территории Омска, расследование в отношении гражданина продолжается.
Позиция фигуранта уголовного дела представителями УФСБ по Омской области не приводится.