Минские оперативники задержали лжеминера, решившего отомстить сокурсникам

МВД Беларуси сообщило, что в Минске оперативниками Центрального РУВД задержан 20-летний мужчина, который на номер 112 оставил ложное сообщение о минировании здания, где занималась группа по ораторскому искусству.
У молодого мужчины, который занимался на этих же курсах, не сложились отношения с участниками группы, и они предложили ему больше не появляться на занятиях. Чтобы отомстить, мужчина и решил сорвать занятия всем и сообщил о готовящемся взрыве.
Следователи возбудили уголовное дело.
