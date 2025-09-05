Ричмонд
Минские оперативники задержали лжеминера, решившего отомстить сокурсникам

Оперативники завели уголовное дело на молодого минчанина, который не поладил с участниками группы по ораторскому искусству и в отместку «заминировал» здание.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси сообщило, что в Минске оперативниками Центрального РУВД задержан 20-летний мужчина, который на номер 112 оставил ложное сообщение о минировании здания, где занималась группа по ораторскому искусству.

У молодого мужчины, который занимался на этих же курсах, не сложились отношения с участниками группы, и они предложили ему больше не появляться на занятиях. Чтобы отомстить, мужчина и решил сорвать занятия всем и сообщил о готовящемся взрыве.

Следователи возбудили уголовное дело.

