В Калининграде на улице Юношеской минивэн сбил человека

В Калининграде на улице Юношеской сбили пешехода. ДТП произошло сегодня, 5 сентября, около 8:20. Обстоятельств случившегося в пресс-служба областной ГИБДД не сообщили.
Известно, что пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
