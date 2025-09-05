Ричмонд
В Калининграде на улице Юношеской минивэн сбил человека

Пострадавшего доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Юношеской сбили пешехода. ДТП произошло сегодня, 5 сентября, около 8:20. Обстоятельств случившегося в пресс-служба областной ГИБДД не сообщили.

Известно, что пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.