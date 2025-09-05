В Чувашии при съезде автомобиля в кювет пострадали четыре человека

«В Чебоксарском округе [на дороге Чебоксары — Сурское] произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.
По предварительным данным правоохранителей, возле населенного пункта Мадикасы водитель автомобиля Vesta после выезда на встречную полосу съехал в кювет. «Транспортным средством мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. В момент ДТП в салоне находились еще три пассажира — молодые мужчины от 20 до 30 лет», — отметили в Госавтоинспекции Чувашии.
Пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе двоих в бессознательном состоянии, доставили в больницу.
По данным правоохранителей, водитель получил права на управление транспортными средствами в августе прошлого года. Полиция работает на месте происшествия, начата проверка.