В Чувашии при съезде автомобиля в кювет пострадали четыре человека

По предварительным данным правоохранителей, возле населенного пункта Мадикасы водитель автомобиля Vesta после выезда на встречную полосу съехал в кювет. «Транспортным средством мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. В момент ДТП в салоне находились еще три пассажира — молодые мужчины от 20 до 30 лет», — отметили в Госавтоинспекции Чувашии.