В Чувашии при съезде автомобиля в кювет пострадали четыре человека

ЧЕБОКСАРЫ, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль под управлением пьяного водителя вылетел в кювет в Чувашии, в результате травмы получили четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Источник: РИА "Новости"

«В Чебоксарском округе [на дороге Чебоксары — Сурское] произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, возле населенного пункта Мадикасы водитель автомобиля Vesta после выезда на встречную полосу съехал в кювет. «Транспортным средством мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. В момент ДТП в салоне находились еще три пассажира — молодые мужчины от 20 до 30 лет», — отметили в Госавтоинспекции Чувашии.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе двоих в бессознательном состоянии, доставили в больницу.

По данным правоохранителей, водитель получил права на управление транспортными средствами в августе прошлого года. Полиция работает на месте происшествия, начата проверка.