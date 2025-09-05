В Екатеринбурге обвиняемому в нападении на БЦ «Манхэттен» продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Амерхану Юсупову, обвиняемому в вооруженном нападении на бизнес-центр «Манхэттен». Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
— Органами предварительного расследования Юсупов обвиняется по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по пунктам «а, ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», — уточнили в Областном суде.
Мужчина останется в СИЗО до 29 сентября 2025 года.
Инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда группа вооруженных людей ворвалась в бизнес-центр и открыла стрельбу из травматического оружия и дробовиков по сотрудникам ресепшена. В результате нападения два человека получили ранения: одному пострадавшему повредили глаз, другой получил травму спины.
По версии следствия, нападение было связано с конфликтом между двумя управляющими компаниями — «Кировской» и «Аурусом».
Юсупову предъявлены обвинения в покушении на убийство двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.
Расследование уголовного дела продолжается.