Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге обвиняемому в нападении на БЦ «Манхэттен» продлили арест

Суд продлил арест обвиняемому в нападении на бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге.

Источник: Свердловский областной суд

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Амерхану Юсупову, обвиняемому в вооруженном нападении на бизнес-центр «Манхэттен». Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

— Органами предварительного расследования Юсупов обвиняется по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по пунктам «а, ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», — уточнили в Областном суде.

Мужчина останется в СИЗО до 29 сентября 2025 года.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда группа вооруженных людей ворвалась в бизнес-центр и открыла стрельбу из травматического оружия и дробовиков по сотрудникам ресепшена. В результате нападения два человека получили ранения: одному пострадавшему повредили глаз, другой получил травму спины.

По версии следствия, нападение было связано с конфликтом между двумя управляющими компаниями — «Кировской» и «Аурусом».

Юсупову предъявлены обвинения в покушении на убийство двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.

Расследование уголовного дела продолжается.