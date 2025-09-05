В Екатеринбурге обвиняемому в нападении на БЦ «Манхэттен» продлили арест

Инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда группа вооруженных людей ворвалась в бизнес-центр и открыла стрельбу из травматического оружия и дробовиков по сотрудникам ресепшена. В результате нападения два человека получили ранения: одному пострадавшему повредили глаз, другой получил травму спины.