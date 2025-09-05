Ричмонд
В Джизаке подросток, упавший в выгребную яму уличного туалета, смог спастись, сам позвонив в МЧС

Vaib.uz (Узбекистан. 5 сентября). Необычный случай спасения подростка произошёл в Джизакской области. Вчера, 4 сентября, в 16:07 в одном из домов махалли «Кутлугобод» Бахмальского района подросток по неосторожности упал в выгребную яму уличного туалета.

Источник: МЧС

В этот момент рядом с ним никого не было.

Подростка спасло только то, что у него при себе оказался мобильный телефон — он смог позвонить по короткому номеру «112» и сообщить о происшествии. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место и быстро извлекли его из ямы.

Длительное нахождение в выгребной яме уличного туалета крайне опасно для жизни и здоровья. В таких ямах часто скапливаются вредные и ядовитые газы — сероводород, аммиак, метан, — которые могут вызвать удушье, потерю сознания и привести к смерти.

Каждая минута, проведённая в таких условиях, может стоить жизни. Только оперативная реакция и быстрая помощь спасателей помогли избежать трагедии в этом случае.