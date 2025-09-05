Историческая спецоперация КНБ: в Казахстане изъята рекордная партия кокаина

По подозрению в причастности к организации канала были задержаны и взяты под стражу двое иностранных граждан. В данный момент ведётся досудебное следствие по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Остальная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно‑процессуального кодекса, не подлежит разглашению.