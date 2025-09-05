В Анапе спасли виндсерфера и двоих сапбордистов, унесенных в открытое море

Около 10 часов утра спасатели обнаружили виндсерфера, унесенного в открытое море примерно в 2 км от берега. Мужчину оперативно доставили на берег, где он чувствовал себя нормально, и медицинская помощь не понадобилась.
Кроме того, были спасены двое отдыхающих на сапах, которых также отнесло ветром на расстояние около километра от берега. Их удалось поднять на борт спасательной лодки и вернуть к суше, сообщили в МБУ «Служба спасения» Анапы.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в горах Сочи пятый день спасатели ищут заблудившегося мужчину.