В Анапе спасли виндсерфера и двоих сапбордистов, унесенных в открытое море

Вчера, 4 сентября, спасатели МБУ «Служба спасения» пришли на помощь сразу нескольким людям, оказавшимся в беде на воде в районе станицы Благовещенская под Анапой.

Источник: Новая Кубань

Около 10 часов утра спасатели обнаружили виндсерфера, унесенного в открытое море примерно в 2 км от берега. Мужчину оперативно доставили на берег, где он чувствовал себя нормально, и медицинская помощь не понадобилась.

Кроме того, были спасены двое отдыхающих на сапах, которых также отнесло ветром на расстояние около километра от берега. Их удалось поднять на борт спасательной лодки и вернуть к суше, сообщили в МБУ «Служба спасения» Анапы.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в горах Сочи пятый день спасатели ищут заблудившегося мужчину.