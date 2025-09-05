Идет расследование: учащиеся сельской школы стали жертвами норовирусной инфекции

Вчера, 4 сентября, в Башкирии Роспотребнадзора начал санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, зарегистрированных среди учащихся школы в селе Красноусольский. Об этом рассказала пресс-служба управления.
Как сообщает ведомство, на базе специалисты проводят лабораторные исследования биологических материалов персонала и заболевших детей, а также проб пищевой продукции и сырья. Проверено санитарное состояние образовательного учреждения.
Согласно предварительным результатам расследования, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция. Работа школьного пищеблока приостановлена до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Специалисты подчеркивают, что угрозы распространения инфекции в настоящее время нет.
— Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора, — заявили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.