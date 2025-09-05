Ричмонд
Идет расследование: учащиеся сельской школы стали жертвами норовирусной инфекции

В Башкирии дети массово отравились в школе из-за норовирусной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 4 сентября, в Башкирии Роспотребнадзора начал санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции, зарегистрированных среди учащихся школы в селе Красноусольский. Об этом рассказала пресс-служба управления.

Как сообщает ведомство, на базе специалисты проводят лабораторные исследования биологических материалов персонала и заболевших детей, а также проб пищевой продукции и сырья. Проверено санитарное состояние образовательного учреждения.

Согласно предварительным результатам расследования, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция. Работа школьного пищеблока приостановлена до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Специалисты подчеркивают, что угрозы распространения инфекции в настоящее время нет.

— Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора, — заявили в ведомстве.

