В селе Онгурен Ольхонского района продолжает действовать режим ЧС. Там идут аварийно-спасательные работы. Осталось привести в порядок 4,2 километра разрушенной дороги. Напомним, в августе дождями размыло дорогу Курма — Онгурен. После осадков стало жители деревень Зама, Кочерикова и села Онгурен столкнулись с проблемами проезда.