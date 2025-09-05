В селе Онгурен Ольхонского района продолжает действовать режим ЧС. Там идут аварийно-спасательные работы. Осталось привести в порядок 4,2 километра разрушенной дороги. Напомним, в августе дождями размыло дорогу Курма — Онгурен. После осадков стало жители деревень Зама, Кочерикова и села Онгурен столкнулись с проблемами проезда.
Как сообщил КП-Иркутск губернатор Иркутской области, по участку Зундуки — Зама прошёл бульдозер и обработал 1,3 километра.
— Запаса дизельного топлива хватит на 7 суток. Для перевозки людей организовали 4 рейса: по маршруту Хужир-Онгурен-Хужир водным транспортом и Хужир -Еланцы-Хужир автомобильным транспортом, — уточнил Игорь Кобзев.
Уже перевезли порядка 60 человек, также для населения создали запас продовольствия и медикаментов.