Сиделка из Молдовы арестована в Италии за нападение и насилие над старушкой, агрессию и пьянство: Она еще и деньги и телефон украла

Инцидент произошёл в Маддалони, провинция Казерта. Согласно данным следствия, пожилая женщина находилась в инвалидной коляске, в слезах, с синяками на руках и без какого-либо ухода. Сиделка была в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя агрессивно по отношению к прибывшим правоохранителям, отказалась назвать своё имя и начала снимать карабинеров на телефон.