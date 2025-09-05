Ричмонд
Сиделка из Молдовы арестована в Италии за нападение и насилие над старушкой, агрессию и пьянство: Она еще и деньги и телефон украла

Инцидент произошёл в Маддалони, провинция Казерта.

Источник: Комсомольская правда

Молдаванка арестована в Италии за жестокое обращение с пожилой женщиной.

49-летняя гражданка Республики Молдова была арестована и помещена в женскую тюрьму в Италии. Её обвиняют в жестоком обращении, грабеже, краже, угрозах и сопротивлении полиции в отношении 81-летней женщины с инвалидностью.

Инцидент произошёл в Маддалони, провинция Казерта. Согласно данным следствия, пожилая женщина находилась в инвалидной коляске, в слезах, с синяками на руках и без какого-либо ухода. Сиделка была в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя агрессивно по отношению к прибывшим правоохранителям, отказалась назвать своё имя и начала снимать карабинеров на телефон.

Во время обыска полиция обнаружила 270 евро и мобильный телефон пенсионерки, которые были изъяты, чтобы лишить её возможности позвать на помощь. Невестка пострадавшей рассказала, что сиделка заставляла женщину лежать в постели и била её, когда та пыталась подняться.

На место были вызваны врачи, которые оказали пенсионерке необходимую медицинскую помощь, пишет telegraph.md.

