В Омской области женщина предстанет перед судом за ножевое ранение знакомого

Прокуратура направила в суд дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крутинского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вскоре предстанет перед судом.

Преступление было совершено днем 14 июня 2025 года. По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков женщина нанесла своему знакомому ножевое ранение. В результате потерпевший получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая, ранее уже имевшая судимость, полностью признала свою вину. По ее словам, она действовала в порыве злости, желая припугнуть собутыльника и выгнать его из дома, однако не рассчитала силу удара.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Крутинский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой обвиняется женщина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

