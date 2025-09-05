В центре Челябинска у автомобилиста остановилось сердце во время движения

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 177/1 по улице Труда.
По предварительным данным, из-за резкого ухудшения самочувствия 47-летний мужчина, управлявший Hyundai Solaris, выехал с проезжей части, врезался в электроопору.
«Сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца. Автомобиль получил механические повреждения», — говорится в комментарии.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.