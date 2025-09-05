Ричмонд
В центре Челябинска у автомобилиста остановилось сердце во время движения

В центре Челябинска у автомобилиста остановилось сердце во время движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 177/1 по улице Труда.

По предварительным данным, из-за резкого ухудшения самочувствия 47-летний мужчина, управлявший Hyundai Solaris, выехал с проезжей части, врезался в электроопору.

«Сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца. Автомобиль получил механические повреждения», — говорится в комментарии.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.