Стало известно, чем могли отравиться дети на ледовой арене в Перми

Причины отравления детей на ледовой арене в Перми назвал учёный Пермского Политеха сайту perm.aif.ru.
Речь об инциденте, который произошёл 2 сентября в Дворце спорта «Орлёнок». Несколько учащихся пожаловались на плохое самочувствие во время тренировки. Их родители отмечают, что неприятные симптомы у детей проявляются уже целый месяц. Для проверки учебный процесс был остановлен, а на место выехали сотрудники Роспотребнадзора.
Научный сотрудник кафедры «Химии и биотехнологии» ПНИПУ рассказал сайту perm.aif.ru, что возможной причиной отравления могла стать протечка хладагента.
«Вполне возможно, что где-то протёк хладагент, он может давать такой эффект. Но, опять же, протечка должна быть довольно большая. Сами по себе хладагенты нетоксичны, но в составе холодильного оборудования могут привести к отравлению людей», — рассказал эксперт сайту perm.aif.ru.
Также учёный отметил, что при неработающей вентиляции, на что жаловались некоторые родители, отравление могло произойти из-за лакокрасочных работ в соседнем зале.
Напомним, в администрации Перми рассказали, что после проверки тренировочный процесс был восстановлен. Но родители не уверены, что находиться на льду безопасно.