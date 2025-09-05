Ричмонд
Стало известно, чем могли отравиться дети на ледовой арене в Перми

О возможных причинах рассказал учёный Пермского Политеха.

Причины отравления детей на ледовой арене в Перми назвал учёный Пермского Политеха сайту perm.aif.ru.

Речь об инциденте, который произошёл 2 сентября в Дворце спорта «Орлёнок». Несколько учащихся пожаловались на плохое самочувствие во время тренировки. Их родители отмечают, что неприятные симптомы у детей проявляются уже целый месяц. Для проверки учебный процесс был остановлен, а на место выехали сотрудники Роспотребнадзора.

Научный сотрудник кафедры «Химии и биотехнологии» ПНИПУ рассказал сайту perm.aif.ru, что возможной причиной отравления могла стать протечка хладагента.

«Вполне возможно, что где-то протёк хладагент, он может давать такой эффект. Но, опять же, протечка должна быть довольно большая. Сами по себе хладагенты нетоксичны, но в составе холодильного оборудования могут привести к отравлению людей», — рассказал эксперт сайту perm.aif.ru.

Также учёный отметил, что при неработающей вентиляции, на что жаловались некоторые родители, отравление могло произойти из-за лакокрасочных работ в соседнем зале.

Напомним, в администрации Перми рассказали, что после проверки тренировочный процесс был восстановлен. Но родители не уверены, что находиться на льду безопасно.